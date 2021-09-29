"Зенит" разгромил шведский "Мальмё" в матче Лиги чемпионов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 сентября. /ТАСС/. Санкт-петербургский футбольный клуб "Зенит" победил со счетом 4:0 шведский "Мальмё" в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча прошла на "Газпром-Арене" в Петербурге.

Голы забили Клаудиньо (9-я минута), Далер Кузяев (49), Алексей Сутормин (80) и Вендел (90+4). На 53-й минуте красную карточку получил игрок гостей Анель Ахмедходжич. Эта победа стала для "Зенита" крупнейшей в Лиге чемпионов.

"Зенит" выиграл в Лиге чемпионов впервые с 27 ноября 2019 года, тогда в матче пятого тура подопечные Сергея Семака обыграли дома французский "Лион" (2:0). В прошлом сезоне петербургский клуб один раз сыграл вничью и потерпел пять поражений, заняв последнее место в своей группе.

После двух матчей "Зенит" с 3 очками располагается на третьей строчке таблицы группы Н. В первом туре петербуржцы уступили в гостях английскому "Челси" (0:1), который является лидером квартета с 3 очками. На второй строчке располагается итальянский "Ювентус" (3), замыкает таблицу "Мальмё" (0). Матч второго тура "Ювентус" - "Челси" пройдет позднее в среду.

В следующем туре "Зенит" 20 октября примет "Ювентус", "Мальмё" в тот же день сыграет в гостях с "Челси".

В матче группы F итальянская "Аталанта" победила дома со счетом 1:0 швейцарский "Янг Бойз". Российский полузащитник "Аталанты" Алексей Миранчук остался в запасе.