Евгений Калешин подал в отставку с поста главного тренера футбольного клуба "Балтика"

ТАСС, 29 сентября. Евгений Калешин объявил об отставке с поста главного тренера калининградского футбольного клуба "Балтика". Решение он озвучил на пресс-конференции по итогам матча с ивановским "Текстильщиком" в рамках Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

В среду "Балтика" в гостях уступила ивановскому "Текстильщику" со счетом 2:3 в рамках 14-го тура ФНЛ. Калининградский клуб занимает 12-ю строчку турнирной таблицы, в активе команды 17 очков.

"Моя работа и работа моего тренерского штаба в Калининграде закончена. К сожалению, не удалось переломить отрицательную динамику, которая сложилась в этом сезоне. Хотелось бы поблагодарить руководство области, всех игроков и персонал, болельщиков за то время, что мы провели в этом отличном клубе. Большое всем спасибо, очень надеемся, что у "Балтики" все будет хорошо", - сказал Калешин.

Калешину 43 года, он был главным тренером "Балтики" с 2019 года. Ранее специалист возглавлял краснодарские клубы "Кубань" и "Урожай". В период игровой карьеры Калешин выступал за томскую "Томь", самарские "Крылья Советов", владикавказскую "Аланию" и "Краснодар".