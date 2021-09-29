СКА обыграл "Трактор" в матче КХЛ, отыгравшись со счета 0:3

ТАСС, 29 сентября. Петербургский СКА в серии буллитов обыграл челябинский "Трактор" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Санкт-Петербурге.

Основное время и овертайм завершились со счетом 3:3. По ходу встречи "Трактор" выигрывал со счетом 3:0, в составе команды отличились Сергей Калинин (17-я минута) и Никита Тертышный (18, 22). У СКА шайбы забросили Кирилл Марченко (25), Игорь Ожиганов (32) и Андрей Кузьменко (39). В серии буллитов СКА оказался сильнее - 2:1.

СКА занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 17 очков в 12 матчах, "Трактор" на Востоке также идет третьим с 18 очками после 12 игр.

В следующем матче СКА дома встретится с нижнекамским "Нефтехимиком" 3 октября. "Трактор" днем ранее примет омский "Авангард".

Результаты других матчей игрового дня:

"Металлург" (Магнитогорск) - "Барыс" (Нур-Султан) - 4:3;

"Салават Юлаев" (Уфа) - "Автомобилист" (Екатеринбург) - 3:2;

"Йокерит" (Хельсинки) - "Ак Барс" (Казань) - 4:3 ОТ;

"Динамо" (Минск) - "Нефтехимик" (Нижнекамск) - 3:1;

"Авангард" (Омск) - "Сочи" - 3:1;

"Витязь" (Подольск) - "Локомотив" (Ярославль) - 1:4;

"Динамо" (Рига) - "Северсталь" (Череповец) - 0:2;

ЦСКА (Москва) - "Сибирь" (Новосибирск) - 1:0 ОТ.