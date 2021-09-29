СКА обыграл "Трактор" в матче КХЛ, отыгравшись со счета 0:3

ТАСС, 29 сентября. Петербургский СКА в серии буллитов обыграл челябинский "Трактор" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Санкт-Петербурге.
Основное время и овертайм завершились со счетом 3:3. По ходу встречи "Трактор" выигрывал со счетом 3:0, в составе команды отличились Сергей Калинин (17-я минута) и Никита Тертышный (18, 22). У СКА шайбы забросили Кирилл Марченко (25), Игорь Ожиганов (32) и Андрей Кузьменко (39). В серии буллитов СКА оказался сильнее - 2:1.
СКА занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 17 очков в 12 матчах, "Трактор" на Востоке также идет третьим с 18 очками после 12 игр.
В следующем матче СКА дома встретится с нижнекамским "Нефтехимиком" 3 октября. "Трактор" днем ранее примет омский "Авангард".
Результаты других матчей игрового дня:
"Металлург" (Магнитогорск) - "Барыс" (Нур-Султан) - 4:3;
"Салават Юлаев" (Уфа) - "Автомобилист" (Екатеринбург) - 3:2;
"Йокерит" (Хельсинки) - "Ак Барс" (Казань) - 4:3 ОТ;
"Динамо" (Минск) - "Нефтехимик" (Нижнекамск) - 3:1;
"Авангард" (Омск) - "Сочи" - 3:1;
"Витязь" (Подольск) - "Локомотив" (Ярославль) - 1:4;
"Динамо" (Рига) - "Северсталь" (Череповец) - 0:2;
ЦСКА (Москва) - "Сибирь" (Новосибирск) - 1:0 ОТ.
|№
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1
|Йокерит
|12
|6
|2
|2
|0
|0
|2
|42-32
|20
|2
|Динамо М
|10
|9
|0
|0
|0
|0
|1
|45-20
|18
|3
|СКА
|12
|5
|1
|2
|1
|0
|3
|42-28
|17
|4
|ЦСКА
|12
|4
|4
|0
|0
|0
|4
|27-27
|16
|5
|Динамо Мн
|11
|6
|0
|0
|0
|1
|4
|29-24
|13
|6
|Северсталь
|11
|4
|2
|0
|1
|0
|4
|21-22
|13
|7
|Локомотив
|12
|5
|0
|0
|1
|1
|5
|31-30
|12
|8
|Спартак
|12
|4
|2
|0
|0
|0
|6
|28-30
|12
|9
|Витязь
|12
|3
|0
|1
|1
|3
|4
|37-41
|12
|10
|Торпедо
|11
|5
|0
|0
|1
|0
|5
|30-32
|11
|11
|Динамо Р
|12
|4
|0
|0
|0
|1
|7
|21-36
|9
|12
|Сочи
|13
|2
|1
|0
|2
|0
|8
|21-33
|8
|№
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1
|Металлург
|11
|9
|1
|0
|0
|0
|1
|47-23
|20
|2
|Салават Юлаев
|11
|9
|1
|0
|0
|0
|1
|40-16
|20
|3
|Трактор
|12
|5
|1
|2
|1
|1
|2
|35-30
|18
|4
|Ак Барс
|12
|4
|1
|2
|0
|2
|3
|26-24
|16
|5
|Автомобилист
|12
|4
|0
|1
|1
|2
|4
|36-36
|13
|6
|Авангард
|10
|4
|1
|1
|0
|0
|4
|30-26
|12
|7
|Нефтехимик
|11
|5
|0
|0
|0
|1
|5
|27-26
|11
|8
|Барыс
|11
|2
|2
|0
|1
|1
|5
|27-33
|10
|9
|Сибирь
|11
|2
|0
|0
|0
|3
|6
|16-27
|7
|10
|Куньлунь
|11
|2
|0
|1
|0
|0
|8
|24-40
|6
|11
|Адмирал
|11
|1
|0
|0
|2
|2
|6
|20-44
|6
|12
|Амур
|11
|2
|0
|0
|0
|1
|8
|17-38
|5