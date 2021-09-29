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КХЛ

СКА обыграл "Трактор" в матче КХЛ, отыгравшись со счета 0:3

Петербургский клуб одержал победу в серии буллитов
Хоккеисты СКА Петр Ковалев/ТАСС
Описание
Хоккеисты СКА
© Петр Ковалев/ТАСС

ТАСС, 29 сентября. Петербургский СКА в серии буллитов обыграл челябинский "Трактор" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Санкт-Петербурге.

Основное время и овертайм завершились со счетом 3:3. По ходу встречи "Трактор" выигрывал со счетом 3:0, в составе команды отличились Сергей Калинин (17-я минута) и Никита Тертышный (18, 22). У СКА шайбы забросили Кирилл Марченко (25), Игорь Ожиганов (32) и Андрей Кузьменко (39). В серии буллитов СКА оказался сильнее - 2:1.

СКА занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 17 очков в 12 матчах, "Трактор" на Востоке также идет третьим с 18 очками после 12 игр.

В следующем матче СКА дома встретится с нижнекамским "Нефтехимиком" 3 октября. "Трактор" днем ранее примет омский "Авангард".

Результаты других матчей игрового дня:

"Металлург" (Магнитогорск) - "Барыс" (Нур-Султан) - 4:3;

"Салават Юлаев" (Уфа) - "Автомобилист" (Екатеринбург) - 3:2;

"Йокерит" (Хельсинки) - "Ак Барс" (Казань) - 4:3 ОТ;

"Динамо" (Минск) - "Нефтехимик" (Нижнекамск) - 3:1;

"Авангард" (Омск) - "Сочи" - 3:1;

"Витязь" (Подольск) - "Локомотив" (Ярославль) - 1:4;

"Динамо" (Рига) - "Северсталь" (Череповец) - 0:2;

ЦСКА (Москва) - "Сибирь" (Новосибирск) - 1:0 ОТ.

Регулярный чемпионат КХЛ-2021/22. Западная конференция
КомандаИВВОВБПБПОПШО
1Йокерит1262200242-3220
2Динамо М1090000145-2018
3СКА1251210342-2817
4ЦСКА1244000427-2716
5Динамо Мн1160001429-2413
6Северсталь1142010421-2213
7Локомотив1250011531-3012
8Спартак1242000628-3012
9Витязь1230113437-4112
10Торпедо1150010530-3211
11Динамо Р1240001721-369
12Сочи1321020821-338
Регулярный чемпионат КХЛ-2021/22. Восточная конференция
КомандаИВВОВБПБПОПШО
1Металлург1191000147-2320
2Салават Юлаев1191000140-1620
3Трактор1251211235-3018
4Ак Барс1241202326-2416
5Автомобилист1240112436-3613
6Авангард1041100430-2612
7Нефтехимик1150001527-2611
8Барыс1122011527-3310
9Сибирь1120003616-277
10Куньлунь1120100824-406
11Адмирал1110022620-446
12Амур1120001817-385

 

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