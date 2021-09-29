Сарри назвал "Локомотив" сложным соперником, вспомнив матчи Лиги чемпионов 2019 года

ТАСС, 29 сентября. Футбольный клуб "Лацио" должен сосредоточиться и хорошо подготовиться к встрече с московским "Локомотивом" в Лиге Европы. Об этом в среду заявил главный тренер римской команды Маурицио Сарри на пресс-конференции.

Матч второго тура группового этапа Лиги Европы между "Лацио" и "Локомотивом" пройдет 30 сентября в Риме. Встреча начнется в 22:00 мск.

"Прошу команду сосредоточиться на завтрашнем матче, у нас сложная группа, в которой мы уже уступили в первой игре. Это будет осторожный и сложный матч против соперника, с которым я дважды играл в Лиге чемпионов, когда тренировал "Ювентус", и сильно пострадал. "Локомотив" Марко Николича будет очень сложным в плане построения игры", - сказал Сарри.

"Баринов - хороший игрок, может выполнять разные роли как в средней зоне, так и в защите, умело совмещая две позиции. Я всегда чувствовал, что он игрок высокого уровня", - сказал Сарри.

Команды выступают в группе Е с французским "Марселем" и турецким "Галатасараем". После первого тура "Локомотив" идет на третьем месте с 1 очком, первую строчку занимает "Галатасарай" (3), вторую - "Марсель" (1), на последней, четвертой идет "Лацио" (0).