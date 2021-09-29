Гол Роналду на последних минутах принес "Манчестер Юнайтед" победу в матче Лиги чемпионов

ТАСС, 29 сентября. Английский "Манчестер Юнайтед" победил испанский "Вильярреал" со счетом 2:1 в матче второго тура группового этапа футбольной Лиги чемпионов. Встреча прошла в Манчестере на стадионе "Олд Траффорд".
В составе гостей гол забил Пако Алькасер (53-я минута). У хозяев отличились Алекс Теллес (60) и Криштиану Роналду (90+5).
Роналду вышел в стартовом составе и провел свой 178-й матч в Лиге чемпионов, он стал рекордсменом по количеству игр в турнире, опередив по этому показателю бывшего голкипера испанского "Реала" и португальского "Порту" Икера Касильяса, завершившего карьеру в 2020 году. Также ему принадлежит рекорд по количеству голов в Лиге чемпионов (136).
Клубы встречались в финале Лиги Европы прошлого сезона, тогда победу одержала команда Унаи Эмери, ставшего четырехкратным победителем турнира. Основное время завершилось со счетом 1:1, в серии пенальти (11:10) единственный одиннадцатиметровый не сумел реализовать голкипер Давид Де Хеа.
Ранее в среду в матче группы F итальянская "Аталанта" дома победила швейцарский "Янг Бойз" (1:0). В таблице лидирует "Аталанта" (4 очка), далее идут "Янг Бойз" (3), "Манчестер Юнайтед" (3) и "Вильярреал" (1). В следующем туре команда Уле Гуннара Сульшера встретится 20 октября дома с "Аталантой", испанский клуб в тот же день сыграет в гостях с "Янг Бойз".
В группе G австрийский "Зальцбург" победил дома французский "Лилль" (2:1), германский "Вольфсбург" на своем поле сыграл вничью с испанской "Севильей" (1:1). "Зальцбург" возглавил таблицу с 4 очками, далее идут "Севилья" (2), "Вольфсбург" (2) и "Лилль" (1).