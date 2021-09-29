Гол Роналду на последних минутах принес "Манчестер Юнайтед" победу в матче Лиги чемпионов

ТАСС, 29 сентября. Английский "Манчестер Юнайтед" победил испанский "Вильярреал" со счетом 2:1 в матче второго тура группового этапа футбольной Лиги чемпионов. Встреча прошла в Манчестере на стадионе "Олд Траффорд".

В составе гостей гол забил Пако Алькасер (53-я минута). У хозяев отличились Алекс Теллес (60) и Криштиану Роналду (90+5).

Роналду вышел в стартовом составе и провел свой 178-й матч в Лиге чемпионов, он стал рекордсменом по количеству игр в турнире, опередив по этому показателю бывшего голкипера испанского "Реала" и португальского "Порту" Икера Касильяса, завершившего карьеру в 2020 году. Также ему принадлежит рекорд по количеству голов в Лиге чемпионов (136).

Клубы встречались в финале Лиги Европы прошлого сезона, тогда победу одержала команда Унаи Эмери, ставшего четырехкратным победителем турнира. Основное время завершилось со счетом 1:1, в серии пенальти (11:10) единственный одиннадцатиметровый не сумел реализовать голкипер Давид Де Хеа.