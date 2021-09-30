"Спартак" и "Локомотив" в четверг проведут матчи группового этапа футбольной Лиги Европы

"Спартак" проведет свой матч первым, встреча с "Наполи" пройдет в Неаполе и начнется в 19:45 мск. Обе команды выступают в группе С вместе с польской "Легией" и английским "Лестером", их встреча пройдет в Варшаве и также стартует в 19:45 мск. В матчах первого тура "Спартак" на своем поле проиграл "Легии" со счетом 0:1, "Наполи" на выезде сыграл вничью с "Лестером" (2:2).

Главный тренер "Спартака" Руй Витория рассказал на онлайн-конференции, что матч против "Наполи" является отличным вызовом для команды. "Для начала мы должны понять и признать, что нам предстоит матч с очень сложным соперником, - сказал Витория. - Очень хорошая команда с прекрасным результатом, это первый шаг, дальше многие думают, что "Наполи" будет проще, чем нам. Нам нужно сохранить концентрацию, играть в свой футбол, не изменять себе. Мы противостоим сильной команде, хотим выглядеть достойно, нашими преимуществами являются характер, команда, наша мотивация, победа для нас важна".

Капитан красно-белых Георгий Джикия также отметил силу соперника, но при этом рассказал об отсутствии напряжения перед игрой. "Есть игровое волнение, но все мы понимаем, что "Наполи" - грозный соперник, поэтому нужно со всей серьезностью подойти к игре и выполнить все то, что говорит тренер, - сказал Джикия на онлайн-конференции. - Всегда нужно выкладываться, такая игра, когда нужно сделать все возможное. Очень крепкий, сильный соперник, который показывает все на футбольном поле. Смотрел игру с "Лестером", последнюю игру, сам убедился, что крепкая команда, которая заслуженно идет на первом месте в чемпионате Италии".

В матче против "Наполи" не сыграют Николай Рассказов, Илья Кутепов, Йоррит Хендрикс, Роман Зобнин и Джордан Ларссон. Как сообщил Витория журналистам, эти игроки пока не готовы. "Мы используем разные возможности, чтобы справиться с этой проблемой, у нас достаточно большая команда, мы используем разных игроков", - сказал Витория. В составе итальянского клуба игру может пропустить словацкий полузащитник Станислав Лоботка.

Главный тренером "Наполи" является итальянец Лучано Спаллетти, который тренировал российский "Зенит" с 2009 по 2014 год, после онлайн-конференции он обратился к российским болельщикам. "Привет моим русским друзьям", - сказал Спаллетти. "Наполи" занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 18 очков в шести матчах, "Спартак" с 13 очками после девяти матчей располагается на восьмой позиции в турнирной таблице Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Команды ранее встречались в 1/8 финала Кубка чемпионов сезона-1990/91, оба матча завершились со счетом 0:0, в серии пенальти сильнее оказались красно-белые (5:3).