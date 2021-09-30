Почти два года спустя. "Зенит" прервал восьмиматчевую серию без побед в Лиге чемпионов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 сентября. /ТАСС/. Российский футбольный клуб "Зенит" дома со счетом 4:0 обыграл шведский "Мальмё" в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов. Сине-бело-голубые прервали серию из восьми матчей без побед в главном европейском клубном турнире.

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Футболисты "Зенит" с первых минут завладели преимуществом, постепенно создавая опасные моменты. Уже на девятой минуте усилия в атаке привели к голу, отличился бразильский полузащитник Клаудиньо, который замкнул передачу своего соотечественника Дугласа Сантоса с левого фланга. После этого игра выровнялась, обе команды сделали несколько подходов к воротам, но они не были опасными. Во втором тайме "Зенит" вновь забил быстрый гол, на 49-й минуте после подачи защитника Ярослава Ракицкого отличился Далер Кузяев. Через четыре минуты красную карточку за игру рукой получил игрок "Мальмё" Анель Ахмедходжич. Сначала главный арбитр показал защитнику гостей желтую карточку, однако после использования системы видеоассистнта рефери (VAR) изменил свое решение. После потери Ахмедходжича "Мальмё" опустился в оборону, а "Зенит" продолжил давить на ворота соперника. В концовке хозяева сумели забить еще два гола, отличились полузащитники Алексей Сутормин (80) и Вендел (90+4). После игры главный тренер "Зенита" Сергей Семак рассказал, что команде стало легче после второго гола и удаления Ахмедходжича. "Хорошо начали первый тайм, минуты с 20-й игра выровнялась, - сказал Семак на пресс-конференции. - Второй тайм тоже начали активно, после удаления играть стало существенно легче, победили, поздравляем болельщиков с победой, сегодня матч удался и по игре, и по качеству. В ответной игре с "Мальмё" нам будет сложнее. Самая легкая победа? Конечно, не самая легкая, первый тайм мог закончиться с другим результатом, у обеих команд были моменты".

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Главный тренер "Мальмё" Йон-Даль Томассон считает, что команда хорошо играла позиционно. "Мы создавали шансы, перегружали зоны и встречали сопротивление противника, который был даже немного запутан, - сказал Томассон. - Необходимы быстрые решения на таком уровне, но мы до этого не играли в Лиге чемпионов, не привыкли. Если бы мы забили гол или два, это было бы справедливо. "Зенит" играл замечательно в Лондоне (в первом туре клуб из Санкт-Петербурга на выезде со счетом 0:1 проиграл английскому "Челси" - прим. ТАСС), посмотрите, сколько у них было моментов в матче против "Челси", конечно, у них есть шансы в игре с "Ювентусом". "Зенит" полностью переиграл "Мальмё" Полузащитник "Зенита" Далер Кузяев заявил журналистам, что победу над "Мальмё" нельзя назвать легкой. "Очень рад, что одержали долгожданную победу, так как в прошлом розыгрыше не получилось, тем приятнее, что на домашнем стадионе взяли три очка, - сказал Кузяев. - Я не считаю, что победа была легкой. В первом тайме хорошо начали, забили гол, но после сели в обороне, стали меньше атаковать, тем самым дали создать им несколько моментов".

Бывший главный тренер "Зенита" Властимил Петржела считает, что хозяева полностью переиграли "Мальмё". "Можно говорить, что "Зенит" полностью переиграл "Мальмё", потому что результат очень хороший, - сказал Петржела. - Я не знал, что "Зенит" победит с таким разгромом, но в итоге я счастлив, что все так закончилось. Дай бог, чтобы эта победа вдохновила "Зенит" перед матчами с "Ювентусом", потому что если им удастся обыграть его дома, то они будут иметь большие шансы на выход из группы". Бывший вратарь петербуржцев Вячеслав Малафеев считает, что команда одержала заслуженную победу. "Сегодня "Зенит" действительно переиграл соперника по всем статьям - во владении мячом, по ударам, моментам, доминировал всю игру, поэтому, конечно, заслуженно победил. Сложно сказать, насколько существенную роль такая победа сыграет перед матчем с "Ювентусом". Думаю, что тут не нужно проецировать, так как "Ювентус" - это другая команда, с ней можно играть. "Зенит" должен показать себя и взять очки именно с таким соперником, чтобы еще более уверенно себя чувствовать в оставшихся матчах", - заявил Малафеев ТАСС. "Зенит" выиграл в Лиге чемпионов впервые с 27 ноября 2019 года, тогда в матче пятого тура подопечные Семака обыграли дома французский "Лион" (2:0). В прошлом сезоне петербургский клуб один раз сыграл вничью и потерпел пять поражений, заняв последнее место в своей группе. После двух матчей "Зенит" с 3 очками располагается на третьей строчке таблицы группы Н, в первом туре петербуржцы уступили в гостях английскому "Челси" (0:1). Позднее в среду итальянский "Ювентус" на своем поле обыграл "Челси" со счетом 1:0. В таблице группы Н первое место занимает "Ювентус" (6), на второй строчке располагается "Челси" (3), замыкает таблицу "Мальмё" (0). В следующем туре "Зенит" 20 октября примет "Ювентус", "Мальмё" в тот же день сыграет в гостях с "Челси". "Зенит" является единственным клубом из России в Лиге чемпионов. В четверг "Спартак" и "Локомотив" сыграют в матчах второго тура группового этапа Лиги Европы против итальянских "Наполи" и "Лацио" соответственно. Групповой этап Лиги чемпионов завершится 8 декабря, в плей-офф турнира выйдут две лучшие команды каждого квартета. Финал турнира состоится 28 мая 2022 года в Санкт-Петербурге.