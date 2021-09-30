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ATP

Рублев вышел в четвертьфинал теннисного турнира в Сан-Диего

Во втором круге россиянин со счетом 6:2, 6:1 обыграл американца Брендона Накашиму
Андрей Рублев EPA-EFE/JUSTIN LANE
Описание
Андрей Рублев
© EPA-EFE/JUSTIN LANE

ТАСС, 30 сентября. Россиянин Андрей Рублев обыграл американца Брендона Накашиму в матче второго круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в американском Сан-Диего.

Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:1 в пользу 23-летнего Рублева, посеянного на турнире под первым номером. В четвертьфинале россиянин встретится с победителем матча между Ллойдом Харрисом из Южной Африки и Диего Шварцманом из Аргентины.

Рублев занимает пятую строчку рейтинга ATP, на его счету восемь титулов под эгидой организации, на турнирах Большого шлема спортсмен не проходил дальше четвертьфинала. На Олимпийских играх в Токио он стал обладателем золотой медали в миксте в паре с Анастасией Павлюченковой. Накашиме 20 лет, он находится на 83-м месте мирового рейтинга.

Турнир в Сан-Диего относится к категории ATP 250, его призовой фонд составляет $600 тыс.

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