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Мировой футбол

"Палмейрас" и "Фламенго" сыграют в финале Кубка Либертадорес

В полуфинале "Фламенго" обыграл эквадорскую "Барселону Гуаякиль"
Бруно Энрике EPA-EFE/FRANKLIN JACOME
Описание
Бруно Энрике
© EPA-EFE/FRANKLIN JACOME

ТАСС, 30 сентября. Бразильский футбольный клуб "Фламенго" со счетом 2:0 обыграл эквадорскую "Барселону Гуаякиль" в ответном полуфинальном матче Кубка Либертадорес. Встреча прошла в Гуаякиле.

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Два гола на счету Бруно Энрике (18-я и 50-я минуты). Первая встреча, прошедшая 23 сентября в Рио-де-Жанейро, завершилась со счетом 2:0, дубль в той игре также оформил Бруно Энрике. По итогам двух матчей "Фламенго" вышел в финал, где сыграет с бразильским "Палмейрасом", который является действующим обладателем трофея.

"Фламенго" вышел в финал Кубка Либертадорес в третий раз, клуб является двукратным победителем турнира (1981, 2019). "Палмейрас" и "Фламенго" ранее не встречались в рамках Кубка Либертадорес. Бразильские команды сыграют в финале турнира в четвертый раз.

Кубок Либертадорес проводится с 1960 года. В финале прошедшего розыгрыша турнира "Палмейрас" со счетом 1:0 обыграл бразильский "Сантос". Лидером по количеству побед в Кубке Либертадорес является аргентинский "Индепендьенте", выигравший во всех семи финалах, в которых принимал участие. Решающий матч текущего розыгрыша турнира пройдет в ночь на 28 ноября в Монтевидео.

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