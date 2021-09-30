"Палмейрас" и "Фламенго" сыграют в финале Кубка Либертадорес

"Палмейрас" во второй раз подряд вышел в финал Кубка Либертадорес

Два гола на счету Бруно Энрике (18-я и 50-я минуты). Первая встреча, прошедшая 23 сентября в Рио-де-Жанейро, завершилась со счетом 2:0, дубль в той игре также оформил Бруно Энрике. По итогам двух матчей "Фламенго" вышел в финал, где сыграет с бразильским "Палмейрасом", который является действующим обладателем трофея.

"Фламенго" вышел в финал Кубка Либертадорес в третий раз, клуб является двукратным победителем турнира (1981, 2019). "Палмейрас" и "Фламенго" ранее не встречались в рамках Кубка Либертадорес. Бразильские команды сыграют в финале турнира в четвертый раз.

Кубок Либертадорес проводится с 1960 года. В финале прошедшего розыгрыша турнира "Палмейрас" со счетом 1:0 обыграл бразильский "Сантос". Лидером по количеству побед в Кубке Либертадорес является аргентинский "Индепендьенте", выигравший во всех семи финалах, в которых принимал участие. Решающий матч текущего розыгрыша турнира пройдет в ночь на 28 ноября в Монтевидео.