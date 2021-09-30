Нападающий "Виннипега" Евгений Свечников набрал три очка в предсезонном матче НХЛ

ТАСС, 30 сентября. Российский нападающий "Виннипега" Евгений Свечников забросил шайбу и отдал две голевые передачи в предсезонном матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Эдмонтона".

Форвард "Вашингтона" Кузнецов отдал голевой пас в предсезонном матче НХЛ с "Нью-Джерси"

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"Виннипег" дома выиграл со счетом 5:1. Свечников отличился на 23-й минуте, также в составе победителей шайбы забросили Янсен Харкинс (2, 37), Остин Погански (28), Кайл Коннор (50). У гостей отличился Бред Мэлоун (39).

Свечников отдал две голевые передачи в эпизодах с голами Харкинса. Российский Вратарь "Эдмонтона" Илья Коновалов провел на льду 32 минуты 14 секунд и отразил 16 бросков из 19.

В другом матче игрового дня "Даллас" дома в серии буллитов уступил "Флориде" (3:4), в составе хозяев одну шайбу забросил Александр Радулов.

Регулярный чемпионат НХЛ стартует 12 октября.