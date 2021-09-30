Женская сборная России по волейболу выиграла юниорский чемпионат мира

ТАСС, 30 сентября. Российские волейболистки обыграли команду Италии в финале юниорского чемпионата мира. Соревнования среди девушек до 18 лет проходили в Мексике.

Россиянки выиграли со счетом 3-0 (25:16, 25:17, 25:20). По ходу турнира сборная России не потерпела ни одного поражения, выиграв все восемь матчей финального раунда.

В игре за третье место сборная США со счетом 3-1 обыграла команду Сербии.

Женская сборная России выиграла юниорский чемпионат мира во второй раз, в 1993 году россиянки обыграли в финале японок. Также на счету национальной команды три серебряные и две бронзовые медали. Юниорский чемпионат мира среди девушек проходит с 1989 года, победителем первого турнира стала сборная СССР.