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Летние олимпийские виды спорта

Женская сборная России по волейболу выиграла юниорский чемпионат мира

В финале россиянки со счетом 3-0 обыграли итальянок

ТАСС, 30 сентября. Российские волейболистки обыграли команду Италии в финале юниорского чемпионата мира. Соревнования среди девушек до 18 лет проходили в Мексике.

Россиянки выиграли со счетом 3-0 (25:16, 25:17, 25:20). По ходу турнира сборная России не потерпела ни одного поражения, выиграв все восемь матчей финального раунда.

В игре за третье место сборная США со счетом 3-1 обыграла команду Сербии.

Женская сборная России выиграла юниорский чемпионат мира во второй раз, в 1993 году россиянки обыграли в финале японок. Также на счету национальной команды три серебряные и две бронзовые медали. Юниорский чемпионат мира среди девушек проходит с 1989 года, победителем первого турнира стала сборная СССР.

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Летние олимпийские виды спорта
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