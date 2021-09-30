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Летние олимпийские виды спорта

Марина Курносова: Новосибирск имеет достаточный опыт для проведения Олимпиады 2036 года

Замминистра физической культуры и спорта региона отметила, что в городе нужно построить необходимые спортивные объекты

НОВОСИБИРСК, 30 сентября. /ТАСС/. Новосибирск обладает достаточным опытом и кадровым ресурсом для проведения Олимпийских игр 2036 года, заявку на проведение которых планирует подать Олимпийский комитет России (ОКР). Об этом в четверг в пресс-центре ТАСС сообщила замминистра физической культуры и спорта Новосибирской области Марина Курносова.

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"У нас есть достаточно большой опыт проведения различных мероприятий. У нас в 2022 году пройдет чемпионат мира по волейболу, у нас пройдет первенство мира по хоккею (молодежный ЧМ-2023 - прим. ТАСС). Если брать волонтерский корпус, то он организован на достаточно высоком уровне. Волонтерский корпус нашего региона активно участвовал и провел на высоком организационном уровне эстафету огня "Сочи-2014". Универсиада в Казани, в 2013 году мы проводили международные детские игры "Спорт. Искусство. Интеллект", у нас участвовало 2,5 тыс. детей. Поэтому то, что касается опыта, кадрового ресурса, я думаю нам хватит. [Необходимо] добавить инфраструктуру, спортивные объекты", - сказала она.

Ранее о том, что Россия готовит заявку на проведение летней Олимпиады 2036 года, сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

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Летние олимпийские виды спорта
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