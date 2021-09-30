Евгений Свечников считает, что у него есть химия с игроками клуба НХЛ "Виннипег"

ТАСС, 30 сентября. Российский нападающий Евгений Свечников считает, что между игроками клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Виннпег" образовалась химия. Комментарий игрока приводит пресс-служба НХЛ.

В ночь на четверг "Виннипег" счетом 5:1 обыграл "Эдмонтон" в предсезонном матче. Свечников забросил шайбу и отдал две результативные передачи.

"Я думаю, что мы действительно чувствуем друг друга, - сказал Свечников. - У нас есть разные вещи, в которых мы хороши, но я думаю, что у нас есть какая-то химия, весело быть частью этого".

24-летний Свечников является игроком фарм-клуба "Виннипега" "Монитоба", выступающего в Американской хоккейной лиге, в "Виннипеге" игрок находится на просмотре.

Регулярный чемпионат НХЛ стартует 12 октября.