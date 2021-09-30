{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
НХЛ

Евгений Свечников считает, что у него есть химия с игроками клуба НХЛ "Виннипег"

В ночь на четверг российский форвард помог команде обыграть "Эдмонтон" в предсезонном матче со счетом 5:1, забросив шайбу и отдав две результативные передачи

ТАСС, 30 сентября. Российский нападающий Евгений Свечников считает, что между игроками клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Виннпег" образовалась химия. Комментарий игрока приводит пресс-служба НХЛ.

В ночь на четверг "Виннипег" счетом 5:1 обыграл "Эдмонтон" в предсезонном матче. Свечников забросил шайбу и отдал две результативные передачи.

"Я думаю, что мы действительно чувствуем друг друга, - сказал Свечников. - У нас есть разные вещи, в которых мы хороши, но я думаю, что у нас есть какая-то химия, весело быть частью этого".

24-летний Свечников является игроком фарм-клуба "Виннипега" "Монитоба", выступающего в Американской хоккейной лиге, в "Виннипеге" игрок находится на просмотре.

Регулярный чемпионат НХЛ стартует 12 октября.

Теги
НХЛ
Мировой футбол
"Фенербахче" по ошибке перевел деньги за переход футболиста Зайца автосалону
Словенский полузащитник в 2019 году перешел в турецкий клуб из итальянского "Эмполи"
Читать полностью