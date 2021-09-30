"Фенербахче" по ошибке перевел деньги за переход футболиста Зайца автосалону

ТАСС, 30 сентября. Турецкий футбольный клуб "Фенербахче" по ошибке перевел деньги за переход полузащитника Михи Зайца в компанию по продаже автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Зайц перешел в "Фенербахче" из итальянского "Эмполи" в 2019 году, в сентябре 2020 года турецкий клуб произвел транзакцию последней части выплаты за трансфер игрока в размере более €830 тыс. Однако эта сумма по ошибке была переведена на счет нидерландской компании по покупке и продаже автомобилей.

Компания отказалась возвращать деньги, тогда клуб подал в суд Нидерландов с требованием вернуть сумму. В августе 2021 года суд удовлетворил иск "Фенербахче" и обязал компанию вернуть деньги клубу.