Отбор волонтеров на молодежный чемпионат мира по хоккею в Новосибирске начнется в марте

НОВОСИБИРСК, 30 сентября. /ТАСС/. Отбор 600 волонтеров для проведения молодежного чемпионата мира по хоккею 2023 года в Новосибирске начнется в марте несмотря на то, что регистрация добровольцев заканчивается летом. Это позволит организаторам провести собеседование со всеми, кто подаст заявку на участие, сообщила в четверг в пресс-центре ТАСС руководитель регионального ресурсного центра Новосибирской области Анна Шубина.

Чемпионат мира пройдет с 26 декабря 2022 года по 6 января 2023 года в Омске и Новосибирске.

"Отбор мы планируем начать уже с марта несмотря на то, что регистрация [волонтеров] будет проходить до июля. Это важно для того, чтобы успеть провести собеседование со всеми людьми, которые изъявят желание. В вопросах собеседования нам будет помогать центр событийного добровольчества, который мы открыли в Новосибирске в прошлом году", - сказала Шубина.

Она пояснила, что у организаторов отбора есть три больших блока требований, которые предъявляются к будущим волонтерам. "Первый - это мотивация, нам важно, чтобы волонтер хотел внести вклад именно в сам чемпионат, а не просто посмотреть соревнования, получить экипировку. Второе - это опыт, он очень важен, большая часть волонтеров все-таки будут с опытом. Хотя, конечно, у нас есть возможность принять ребят, у которых это будет первое большое событие. Третье требование - это знание английского языка, мы понимаем, что к нам приедут спортсмены из других стран, которые в большинстве своем будут говорить на английском", - рассказала Шубина.

Около 600 волонтеров планируется привлечь к работе на молодежном чемпионате мира по хоккею в Новосибирске. Из них 100 будут иногородними. Также в ходе подготовки к мероприятию власти создадут шесть гостевых маршрутов, которые связаны с центром города, ледовой ареной, аэропортом и вокзалом. В Новосибирске матчи турнира пройдут на новой хоккейной арене, строящейся сейчас на левобережье города. Также к чемпионату планируется возвести новую станцию метро "Спортивная", которая сможет принять до 30 тыс. пассажиров в день.