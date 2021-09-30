Матч Футбольной национальной лиги "Факел" - "Текстильщик" в Воронеже пройдет без зрителей

ВОРОНЕЖ, 30 сентября. /ТАСС/. Матч 15-го тура Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ) "Факел" - "Текстильщик", который запланирован на 3 октября в Воронеже, пройдет без зрителей из-за угрозы заражения коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба "Факела".

"В связи с ухудшением эпидемиологической обстановки в регионе матч 15-го тура Олимп-ФНЛ "Факел" - "Текстильщик" пройдет без допуска зрителей на стадион", - говорится в сообщении пресс-службы.

С начала пандемии в Воронежской области выявлен 132 751 случай заражения коронавирусом. Выздоровели 110 503 человека, 5 761 пациент умер. В регионе с марта 2020 года введен режим повышенной готовности, с мая 2020 года обязателен масочный режим, который необходимо соблюдать, в частности, в общественном транспорте, торговых центрах. С начала сентября в регионе на 39% выросло общее число пациентов с тяжелыми формами ковида.