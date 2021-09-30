Винер-Усманова заявила, что поедет на чемпионат мира по художественной гимнастике в Японии

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) и главный тренер национальной команды Ирина Винер-Усманова намерена поехать на октябрьский чемпионат мира в Японии. Об этом она сообщила ТАСС.

Олимпийские чемпионки по художественной гимнастике из Болгарии выступят на чемпионате мира

Чемпионат мира по художественной гимнастике пройдет в японском Китакюсю с 27 по 31 октября.

"Мы уже давно начали подготовку к чемпионату мира, - сказала Винер-Усманова. - Что касается меня, то я поеду вместе с командой на этот турнир".

В состав команды России на турнир включены Арина и Дина Аверины (обе - личное первенство), Анастасия Близнюк, Ольга Карасева, Полина Орлова, Ангелина Шкатова, Алиса Тищенко и Мария Толкачева (все - групповые упражнения).

На чемпионате мира 2019 года в Баку сборная России завоевала восемь золотых наград из девяти возможных, уступив только в групповых упражнениях с пятью мячами. В личном многоборье победу тогда одержала Дина Аверина, второй была Арина Аверина, третьей - израильтянка Линой Ашрам.

На Играх в Токио Дина Аверина заняла второе место в личном многоборье, Арина Аверина - четвертое. Титул олимпийской чемпионки был присужден Ашрам, которая не выступит на предстоящем мировом первенстве. Винер-Усманова во время Олимпиады руководила командой, находясь в России.