Список одобренных вакцин от ковида для участников Игр-2022 опубликуют в конце октября

МОСКВА, 30 сентября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Международный олимпийский комитет (МОК) опубликует список одобренных вакцин от коронавируса для участников зимних Игр 2022 года в Пекине в конце октября. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МОК.

На Олимпийские игры в Пекине не допустят иностранных болельщиков

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В среду пресс-служба организации сообщила, что на Игры будут допущены спортсмены, которые привиты любой одобренной Всемирной организацией здравоохранения вакциной. Те, кто не привился, будут обязаны пройти 21-дневный карантин.

"Дальнейшая информация про вакцинацию и антиковидные меры будет в плейбуке, первая версия которого появится в конце октября", - сообщили в пресс-службе.

Плейбук - это документ, в котором прописаны антиковидные правила для спортсменов и журналистов на Играх.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.