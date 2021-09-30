Гран-при Катара дебютирует в календаре "Формулы-1" в ноябре

ТАСС, 30 сентября. Этап чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" впервые пройдет в Катаре в ноябре. Об этом сообщает пресс-служба "Формулы-1".

Гран-при пройдет с 19 по 21 ноября в Лусаиле, в эти даты изначально должен был пройти этап в Австралии, но его отменили из-за пандемии коронавируса. Этап в Катаре также войдет в календарь "Формулы-1" с 2023 года в рамках десятилетнего соглашения. В 2022 году в Лусаиле пройдет финальный матч чемпионата мира по футболу.

"Федерация авто- и мотоспорта Катара и власти страны приложили невероятные усилия, чтобы гонка могла пройти в этом сезоне на трассе, известной многим по этапу MotoGP (чемпионата мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам - прим. ТАСС), - сказал президент "Формулы-1" Стефано Доменикали. - Мы показали, что можем продолжать адаптироваться к меняющимся условиям, что к нашему спорту существует огромный интерес и что есть много мест, где мы могли бы провести Гран-при".

В текущем сезоне "Формулы-1" прошли 15 этапов, лидирует в личном зачете британец Льюис Хэмилтон, в активе которого 246,5 очка. Вторым идет нидерландец Макс Ферстаппен (244,5). Следующий этап пройдет в Турции с 8 по 10 октября.