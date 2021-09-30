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Футбол в России

Григорян возглавил женский футбольный клуб ЦСКА

Предыдущим местом работы тренера был ереванский "Алашкерт", который он вывел в групповой этап Лиги конференций

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Российский специалист Александр Григорян назначен на пост главного тренера женского футбольного клуба ЦСКА вместо покинувшего эту должность Сергея Лаврентьева. Об этом сообщает пресс-служба московского клуба.

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Предыдущим местом работы Григоряна был ереванский "Алашкерт".

В сезоне-2018/19 Григорян уже тренировал ЦСКА. Также в женском футболе он работал с тольяттинской "Ладой" и пермской "Звездой-2005", с которой в 2009 году дошел до финала Лиги чемпионов.

ЦСКА является победителем высшего дивизиона чемпионата России 2020 года. В нынешнем сезоне после 21 тура ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице, отставая от лидирующего московского "Локомотива" на 17 очков.

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