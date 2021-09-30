Триатлониста Игоря Полянского, выступавшего на Играх в Токио, дисквалифицировали на 3 года

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Российский триатлонист Игорь Полянский, принимавший участие в Олимпийских играх в Токио, дисквалифицирован на три года за использование эритропоэтина (ЭПО). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

Допинг-проба, которая дала положительный результат, была взята в рамках внесоревновательного антидопингового контроля 21 июля во Владивостоке, где российские спортсмены готовились к Олимпиаде. Образец допинг-пробы, взятый у Игоря Полянского, дал неблагоприятный аналитический результат на эритропоэтин.

"Игорь Полянский признал нарушение антидопинговых правил и был дисквалифицирован на три года", - сказал собеседник ТАСС.

Решение о дисквалификации российского спортсмена принял Международный союз триатлона, по заказу которого проводилось допинг-тестирование. Срок наказания Игоря Полянского истечет 9 августа 2024 года.

На Играх в Японии Игорь Полянский занял 43-е место в личном турнире и 14-е - в смешанной эстафете вместе со старшим братом Дмитрием Полянским, а также Александрой Разареновой и Анастасией Горбуновой.