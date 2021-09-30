Шашилов не будет искать замену Волкову на посту тренера по стрельбе биатлонной сборной

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Старший тренер женской сборной России Михаил Шашилов не будет искать кандидатуру на замену Алексею Волкову, который в прошлом сезоне отвечал за стрелковую подготовку. Шашилов сообщил ТАСС, что этот пост останется вакантным.

Волков оставил пост тренера сборной в мае. В межсезонье биатлонисток сборной консультировал Александр Куделин, однако постоянного тренера по стрелковой подготовке назначено не было. В работе с командой Шашилову сейчас помогают Николай Загурский и 26-летний чемпион России Алексей Шевченко, который в этом году закончил спортивную карьеру.

"Не думаю, что нам нужны еще люди, перегибов быть не должно, мне неудобно и некомфортно, когда много обслуги, - сказал Шашилов. - Не надо делать из этого проблему. А если люди на диване что-то говорят - пусть говорят".

Старший тренер отметил, что у него и его помощников достаточно квалификации, чтобы улучшить стрелковую подготовку биатлонисток. "Другое дело - воспринимают они или нет", - заметил он.

Шашилов работает с биатлонистами сборной второй год. В межсезонье основной состав национальной команды был разделен на две группы: одну возглавил Шашилов, вторую - Евгений Куваев.

Старт международному сезону будет дан в конце ноября. Главным его событием станут Олимпийские игры, которые пройдут в феврале в Пекине.