Дебютный гол Месси за ПСЖ стал лучшим во втором туре группового этапа Лиги чемпионов

ТАСС, 30 сентября. Дебютный гол аргентинского нападающего Лионеля Месси в составе французского футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" признан лучшим во втором туре группового этапа Лиги чемпионов. Об этом сообщает пресс-служба турнира.

ПСЖ во вторник дома со счетом 2:0 обыграл английский "Манчестер Сити", Месси стал автором второго гола на 74-й минуте.

Также на звание лучшего гола второго тура претендовали мячи футболиста молдавского "Шерифа" Себастьена Тилля в ворота мадридского "Реала" (2:1), нападающего испанского "Атлетико" Антуана Гризманна в матче против "Милана" (2:1) и защитника английского "Манчестер Юнайтед" Алекса Теллеса в игре против "Вильярреала" (2:1).

Месси заключил контракт с ПСЖ 10 августа. Ранее он выступал только за "Барселону", в составе которой десять раз стал чемпионом Испании, семь раз - победителем Кубка Испании, восемь раз - Суперкубка Испании. Четыре раза он побеждал в Лиге чемпионов, трижды - в Суперкубке УЕФА, трижды - на клубном чемпионате мира. Рекордные шесть раз Месси получал "Золотой мяч" - приз, вручаемый лучшему игроку года.

В третьем туре группового этапа Лиги чемпионов ПСЖ примет германский "Лейпциг" 19 октября.