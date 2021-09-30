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Бокс

Комиссия выявила манипулирование результатами при судействе боксерского турнира Игр-2016

Расследование проводило независимая комиссия под руководством Ричарда Макларена
Ричард Макларен EPA/VALENTIN FLAURAUD
Описание
Ричард Макларен
© EPA/VALENTIN FLAURAUD

ТАСС, 30 сентября. Расследование независимой комиссии под руководством Ричарда Макларена подтвердило, что судьи боксерского турнира на Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро манипулировали результатами. Об этом сообщает пресс-служба Международной ассоциации бокса (AIBA).

"Профессор Макларен и его команда определили, что на боксерском турнире на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро существовала система манипулирования результатами поединков, - заявил президент AIBA Умар Кремлев. - Я полон решимости обеспечить боксерам честную борьбу. Эта решимость демонстрируется стремлением AIBA раскрывать правду".

"Теперь мы должны внимательно изучить отчет и посмотреть, какие шаги необходимо предпринять для обеспечения справедливости. Мы будем работать над включением любых полезных рекомендаций. Мы также проконсультируемся с юристом в отношении возможных действий против лиц, уличенных в причастности к каким-либо манипуляциям", - добавил глава организации.

Как ранее сообщала газета The Guardian, под подозрение попали от семи до десяти боев, в числе которых четвертьфинальный поединок в весовой категории до 56 кг между россиянином Владимиром Никитиным и ирландцем Майклом Конланом. Россиянин одержал победу раздельным решением судей и впоследствии завоевал бронзовую медаль.

В мае 2019 года Международный олимпийский комитет (МОК) лишил AIBA статуса признания, так как организация не смогла выполнить требования МОК, которые касались финансов, управления, судейства и этики.

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