Проведший шесть игр за главную команду "Барселоны" 17-летний Гави вызван в сборную Испании

ТАСС, 30 сентября. Полузащитник испанского футбольного клуба "Барселона" Гави включен в состав сборной Испании на матчи плей-офф Лиги наций. Об этом сообщает пресс-служба сборной.

Всего в состав испанской команды вошли 23 игрока: вратари Унаи Симон ("Атлетик"), Давид де Хеа ("Манчестер Юнайтед", Англия), Роберт Санчес ("Брайтон", Англия), защитники Педро Порро ("Спортинг", Португалия), Маркос Алонсо, Сесар Аспиликуэта (оба - "Челси", Англия), Эмерик Ляпорт ("Манчестер Сити", Англия), Эрик Гарсия ("Барселона"), Иньиго Мартинес ("Атлетик"), Пау Торрес ("Вильярреал"), Серхио Регилон ("Тоттенхэм", Англия), полузащитники Родри ("Манчестер Сити", Англия), Гави, Серхио Бускетс, Педри (все - "Барселона"), Коке, Маркос Льоренте (оба - "Атлетико"), Микель Мерино ("Реал Сосьедад"), Пабло Форнальс ("Вест Хэм", Англия), нападающие Ферран Торрес ("Манчестер Сити", Англия), Пабло Сарабия ("Спортинг", Португалия), Микель Ойарсабаль ("Реал Сосьедад"), Ереми Пино ("Вильярреал").

Гави 17 лет, он является воспитанником "Барселоны", в сентябре 2020 года он подписал первый профессиональный контракт с каталонским клубом. Всего за основную команду "Барселоны" полузащитник провел шесть матчей, отметившись одной результативной передачей. В матче шестого тура чемпионата Испании против "Кадиса" Гави вышел на поле с первых минут, став вторым после Ансу Фати в списке самых молодых игроков, которые выходили в стартовом составе "Барселоны" в XXI веке.

6 октября сборная Испании проведет полуфинальный матч Лиги Наций против команды Италии. В другом полуфинале, который состоится 7 октября, встретятся сборные Бельгии и Франции. Матч за третье место и финал пройдут 10 октября.