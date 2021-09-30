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Футбол в России

Вратаря "Локомотива" Гилерме дисквалифицировали на два матча

Футболист получил прямую красную карточку в матче против "Химок"
Маринато Гилерме Сергей Савостьянов/ТАСС
Описание
Маринато Гилерме
© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Вратарь московского футбольного клуба "Локомотив" Маринато Гилерме дисквалифицирован на два матча Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом журналистам сообщил председатель контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза Артур Григорьянц.

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Гилерме получил прямую красную карточку за нарушение на нападающем "Химок" Кемале Адеми на 53-й минуте встречи девятого тура чемпионата России. Арбитр встречи Алексей Амелин принял решение удалить 35-летнего голкипера после просмотра видеоповтора.

"Был удален футболист Маринато Гилерме, мы планировали провести заседание в пятницу, но получили ходатайство от "Локомотива", - сказал Григорьянц. - Гилерме написал объяснение, почему может не присутствовать. Был юрист, посмотрели видео. Гилерме дисквалифицирован на два матча премьер-лиги за грубую игру".

Также "Локомотив" оштрафован на 30 тыс. рублей за скандирование болельщиками ненормативной лексики.

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