Вратаря "Локомотива" Гилерме дисквалифицировали на два матча

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Вратарь московского футбольного клуба "Локомотив" Маринато Гилерме дисквалифицирован на два матча Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом журналистам сообщил председатель контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза Артур Григорьянц.

"Локомотив" в меньшинстве сыграл вничью с "Химками" в матче чемпионата России по футболу

Гилерме получил прямую красную карточку за нарушение на нападающем "Химок" Кемале Адеми на 53-й минуте встречи девятого тура чемпионата России. Арбитр встречи Алексей Амелин принял решение удалить 35-летнего голкипера после просмотра видеоповтора.

"Был удален футболист Маринато Гилерме, мы планировали провести заседание в пятницу, но получили ходатайство от "Локомотива", - сказал Григорьянц. - Гилерме написал объяснение, почему может не присутствовать. Был юрист, посмотрели видео. Гилерме дисквалифицирован на два матча премьер-лиги за грубую игру".

Также "Локомотив" оштрафован на 30 тыс. рублей за скандирование болельщиками ненормативной лексики.