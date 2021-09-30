Шишкарев заявил, что сборные России и Китая по гандболу проведут совместные сборы

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Федерация гандбола России и Китайская гандбольная ассоциация организуют совместные сборы игроков национальных команд. Об этом заявил президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарев, комментарий которого приводит пресс-служба организации.

В среду Шишкарев и глава Китайской гандбольной ассоциации Ван Тао провели видеоконференцию. Шишкарев заявил, что в последнее время высказываются идеи о создании восточной гандбольной лиги, но отметил, что этот вопрос нуждается в детальной проработке вместе с Министерством спорта страны и рядом других организаций.

"Существует много направлений взаимодействия, которые предстоит реализовать. Это совместные сборы российских и китайских спортсменов и команд, проведение товарищеских матчей между сборными различного уровня, обучение специалистов, сотрудничество в сфере маркетинга. Думаю, будет правильным организовать в следующем году деловой тур российской делегации в Китай", - сказал Шишкарев.

По итогам видеоконференции было принято решение о создании рабочей группы по сотрудничеству Федерации гандбола России и Китайской гандбольной ассоциации.