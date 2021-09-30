Слуцкого отстранили на один матч условно за визит в футбольный отсек в матче с "Динамо"

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) дисквалифицировал главного тренера казанского "Рубина" Леонида Слуцкого на один матч условно за визит специалиста в футбольный отсек перед матчем с московским "Динамо". Об этом журналистам сообщил председатель КДК РФС Артур Григорьянц.

Слуцкий во время матча девятого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги с "Динамо" (0:2) находился на трибуне, поскольку был удален за две желтые карточки в предыдущей встрече с "Зенитом" (1:3).

"Приняли решение за неисполнение спортивных санкций дисквалифицировать Слуцкого на один матч условно и установить испытательный срок до конца сезона-2021/22", - сказал Григорьянц.

"Рубин" занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 14 очков в девяти матчах. В следующем туре казанская команда 2 октября дома сыграет с "Нижним Новгородом".