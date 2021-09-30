В "Авангарде" заявили, что арену к молодежному чемпионату мира по хоккею сдадут в срок

ОМСК, 30 сентября. /ТАСС/. Возводимая в Омске к молодежному чемпионату мира по хоккею 2023 года ледовая арена будет сдана в эксплуатацию в срок и уже в сентябре следующего года примет матчи омского "Авангарда". Об этом в четверг журналистам заявил в ходе посещения строящего объекта председатель совета директоров клуба Александр Крылов.

Чемпионат мира пройдет с 26 декабря 2022 года по 6 января 2023 года в Омске и Новосибирске, в обоих городах к турниру возводятся новые ледовые арены. Ранее новосибирские власти сообщили, что имеется отставание от графиков строительства ледового дворца. Причиной этому стали последствия пандемии, в том числе дефицит иностранной рабочей силы, и удорожание строительных материалов. Для решения проблемы к строительству привлекались заключенные и студенческие отряды.

"Мы за Новосибирском не следим, мы сосредоточены целиком и полностью на своем проекте, - сказал Крылов. - Как вы видите, 8 из 14 ферм сейчас уже установлены, это больше половины. До конца октября мы планируем закрыть тепловой контур, что позволит нам быть максимально уверенными в том, что мы успеем к сентябрю следующего года привезти сюда команду. Команда должна начать в сентябре здесь сезон, есть план, мы в четком графике его выполнения".

В пресс-службе клуба ТАСС уточнили, что в настоящий момент техническая готовность арены составляет 35%. "Пройден самый сложный этап - монтаж основных конструктивных решений, завершается устройство монолитного железобетонного каркаса здания, - сказали в клубе. - Параллельно уже завозятся технологические установки ледовой и климатической систем".

Председатель правления и генеральный директор "Газпром нефти" Александр Дюков отметил, что стоимость проекта, несмотря на рост цен на стройматериалы, не изменилась. "Бюджет тот же, 12 млрд рублей. Данный проект финансирует компания "Газпром нефть" и правительство [РФ] в пропорции 50 на 50. На данный момент инвестиции компании "Газпром нефти" превышают уже 3 млрд рублей, компания продолжит финансирование. Правительство и региональные власти тоже выполняют все обязательства", - сказал он, подчеркнув, что сооружение будет уникальным не только по техническому оснащению, но и по качеству выполненных работ.

По его словам, возле нового сооружения будет создан большой парк с пешеходными дорожками и различной инфраструктурой. "Арену окружает большая территория, важно ее благоустроить. Она будет доступна для всех жителей города", - отметил Дюков.

"Арена-Омск", введенная в строй в 2007 году, была домашним стадионом для "Авангарда" до 2018 года. В сентябре 2019 года стадион был снесен после того, как его признали непригодным для эксплуатации. С сезона-2018/19 "Авангард" проводит домашние матчи в подмосковной Балашихе.