Директор "Шерифа" заявил, что опасается эйфории в команде после победы над "Реалом"

МОСКВА, 30 сентября. /Корр. Рустам Шарафутдинов/. Тренерский штаб молдавского футбольного клуба "Шериф" работает над тем, чтобы игроки команды не впали в эйфорию после двух побед на старте группового этапа Лиги чемпионов. Об этом ТАСС рассказал директор клуба Важа Тархнишвили.

"Шериф" на старте турнира одержал победы над донецким "Шахтером" (2:0 дома) и мадридским "Реалом" (2:1 в гостях) и возглавляет группу D.

"Эмоции испытали космические - мы ведь обыграли "галактикос" на "Сантьяго Бернабеу". Такое не забывается, - сказал Тархнишвили. - Что касается возможной эйфории, то это человеческий фактор, и, конечно, есть опасения. В то же время тренерский штаб работает над этим".

"Эта игра уже история, ее надо забыть. Впереди ответственный матч в чемпионате против "Милсами", потом еще один важный матч в чемпионате и игра против "Интера". Расслабляться некогда", - добавил он.

Победный мяч "Реалу" забил бывший полузащитник "Тамбова" Себастьен Тилль.

"Перспективу в Тилле мы увидели, когда он еще играл за "Прогрес" в своей стране и за сборную Люксембурга. Мы тогда за ним пристально следили и хотели подписать его, - рассказал директор "Шерифа". - Его игру за "Тамбов" не видели, да и что мог показать Себастьен, если он лишь два раза отыграл полностью матч, в остальном выходил на 15-30 минут. Мы знали качества Тилля еще до его периода в России".