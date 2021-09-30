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Летние олимпийские виды спорта

Российские батутисты на чемпионате мира в Баку выступят под флагом национальной федерации

Турнир пройдет с 18 по 21 ноября
Андрей Юдин и Михаил Мельник Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Андрей Юдин и Михаил Мельник
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Российские спортсмены на чемпионате мира по прыжкам на батуте в Баку будут выступать под флагом Федерации спортивной гимнастики России. Об этом ТАСС сообщил президент Федерации прыжков на батуте России Николай Макаров.

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Чемпионат мира по прыжкам на батуте пройдет в столице Азербайджана с 18 по 21 ноября.

"На чемпионате мира по прыжкам на батуте российские спортсмены, как и на предшествующих этому турниру мировых первенствах по спортивной и художественной гимнастике, будут выступать под флагом Федерации спортивной гимнастики России (ФСГР). Гимном будет фрагмент из Первого концерта Петра Чайковского", - сказал Макаров.

В связи с двухлетними санкциями Всемирного антидопингового агентства (WADA) российские спортсмены на чемпионатах мира и Олимпийских играх не могут выступать под национальным флагом, а в их честь не может звучать государственный гимн. ФСГР представляет Россию в Международной федерации гимнастики (FIG).

Как сообщил Макаров, состав российской команды на чемпионат мира будет определен 3 ноября по итогам контрольной тренировки, которая пройдет на базе в подмосковном Новогорске.

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