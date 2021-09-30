Россиянка Акатьева выиграла короткую программу на этапе юниорского Гран-при в Польше

ТАСС, 30 сентября. Российская фигуристка Софья Акатьева занимает первое место после короткой программы на этапе юниорской серии Гран-при. Соревнования проходят в польском Гданьске.

14-летняя спортсменка набрала 71,91 балла. Второе место занимает южнокореянка Син Чи А (67,28), третье - американка Клэр Сео (62,19). Россиянка Елизавета Куликова занимает четвертое место, набрав 60,10 балла.

Акатьева занимается в школе "Самбо-70" у тренера Этери Тутберидзе. В прошлом сезоне она дважды становилась победительницей этапов Кубка России среди юниорок, а также выиграла первенство России среди юниорок и финал Кубка России.

Произвольную программу девушки представят 1 октября. Этап завершится 2 октября.