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Лига чемпионов

Вратарь "Шерифа" признан лучшим игроком второго тура группового этапа Лиги чемпионов

Йоргос Атанасиадис отразил 11 ударов в победном матче против "Реала"
Йоргос Атанасиадис AP Photo/str
Описание
Йоргос Атанасиадис
© AP Photo/str

ТАСС, 30 сентября. Греческий голкипер молдавского футбольного клуба "Шериф" Йоргос Атанасиадис признан лучшим игроком второго тура группового этапа Лиги чемпионов. Об этом сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

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Во вторник "Шериф" на выезде обыграл мадридский "Реал" со счетом 2:1. Атанасиадис отразил 11 ударов по своим воротам.

На приз претендовали защитник итальянского "Интера" Милан Шкриньяр, нападающий португальской "Бенфики" Дарвин Нуньес, оформивший дубль в игре против "Барселоны" (3:0), и игрок германской "Баварии" Лерой Сане, ставший автором забитого мяча и голевой передачи в матче с киевским "Динамо" (5:0).

После двух матчей "Шериф" является лидером группы D (6 очков), вторым идет "Реал" (3), третьим - "Интер" (1), четвертым - украинский "Шахтер" (1). В следующем туре "Шериф" на выезде сыграет с "Интером" 19 октября.

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