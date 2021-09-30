РУСАДА приступило к планомерному тестированию потенциальных участников Олимпиады в Пекине

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) получило рекомендации по предолимпийскому тестированию от Международного агентства по допинг-тестированию (ITA) и уже приступило к проверкам потенциальных участников Олимпиады в Пекине, которые были в списке ITA. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе РУСАДА.

"Российское антидопинговое агентство получило от ITA рекомендации по предолимпийскому тестированию перед зимними Играми в Пекине. В частности, нам предоставили списки российских спортсменов, которых необходимо протестировать. РУСАДА к настоящему времени уже полностью включилось в процесс тестирования и намерено обеспечить выполнение рекомендаций до начала Игр", - подчеркнул собеседник ТАСС.

Международный олимпийский комитет (МОК) объявил о создании ITA 16 марта 2017 года. Агентство получило от МОК все права на ведение антидопинговой деятельности в рамках Олимпийских игр. Накануне Олимпиады в Токио ITA, по словам официального представителя МОК Марка Адамса, сумело реализовать самую масштабную предолимпийскую программу тестирования за всю историю.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.