Убытки "Интера" в прошедшем сезоне составили €245 млн

ТАСС, 30 сентября. Убытки итальянского футбольного клуба "Интер" в сезоне-2020/21 составили €245,6 млн. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Отмечается, что большая часть убытков связана с почти полным отсутствием доходов от проведения матчей при пустых трибунах, расторжением соглашений со спонсорами.

Прибыль клуба за сезон составила €364,7 млн. В межсезонье "Интер" продал в английский "Челси" бельгийского нападающего Ромелу Лукаку за €115 млн. Задачей "Интера" на предстоящий сезон является существенное снижение убытков за счет частичного допуска зрителей на трибуны.

В прошедшем сезоне "Интер" впервые за 11 лет стал чемпионом Италии. В Лиге чемпионов команда не сумела выйти в плей-офф, в Кубке Италии клуб дошел до полуфинала, в котором по сумме двух матчей уступил будущему победителю "Ювентусу" (1:2, 0:0).