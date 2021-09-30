{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в Италии

Убытки "Интера" в прошедшем сезоне составили €245 млн

В первую очередь они связаны с пустыми трибунами и сокращением числа спонсорских контрактов

ТАСС, 30 сентября. Убытки итальянского футбольного клуба "Интер" в сезоне-2020/21 составили €245,6 млн. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Отмечается, что большая часть убытков связана с почти полным отсутствием доходов от проведения матчей при пустых трибунах, расторжением соглашений со спонсорами.

Прибыль клуба за сезон составила €364,7 млн. В межсезонье "Интер" продал в английский "Челси" бельгийского нападающего Ромелу Лукаку за €115 млн. Задачей "Интера" на предстоящий сезон является существенное снижение убытков за счет частичного допуска зрителей на трибуны.

В прошедшем сезоне "Интер" впервые за 11 лет стал чемпионом Италии. В Лиге чемпионов команда не сумела выйти в плей-офф, в Кубке Италии клуб дошел до полуфинала, в котором по сумме двух матчей уступил будущему победителю "Ювентусу" (1:2, 0:0).

Теги
Футбол в Италии
КХЛ
Евгений Ставровский отправлен в отставку с поста главного тренера хоккейного клуба "Сочи"
Команда идет на последнем месте в Западной конференции КХЛ
Евгений Ставровский отправлен в отставку с поста главного тренера хоккейного клуба "Сочи"
Читать полностью