Байсултанов: федерации должны вести более активную работу по борьбе с допингом

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Спортивные федерации обязаны вести более активную работу в сфере борьбы с допингом. Об этом заявил заместитель министра спорта России Одес Байсултанов, комментарий которого приводит пресс-служба министерства.

В четверг Байсултанов провел совещание с руководителями общероссийских федераций по олимпийским и паралимпийским видам спорта, в ходе которого обсуждались вопросы и механизмы повышения эффективности антидопинговой работы.

"Министерство проводит централизованную и комплексную работу по искоренению допинга в спорте, - сказал Байсултанов. - Мы считаем, что односторонняя работа без участия спортивных федераций и самих спортсменов не приведет к желаемому результату. Искоренение допинга в спорте и формирование культуры нулевой терпимости к допингу - наши основные задачи, которые требуют включения всех заинтересованных сторон".

"В целях обеспечения функционирования антидопинговой политики, формируемой Минспортом России, федерации не просто должны - они обязаны в соответствии с законодательством предпринять все необходимые меры для борьбы с допингом в спорте. Это касается формирования списков сборных, списков на присуждение званий и наград, в них не должно быть лиц, нарушивших антидопинговые правила. Если министерство спорта ходатайствует об их исключении, вы не должны препятствовать этому и таким образом становиться соучастником нарушения правил. То же самое касается и руководящего и тренерского состава федерации, в нем не должно быть лиц, причастных к допингу, а иначе о понятии нулевой терпимости не может быть и речи", - добавил замминистра.

Байсултанов отметил, что одним из важнейших аспектов в данной сфере является более плотная работа с региональными федерациями.

"Вы определяете вектор развития вида спорта, и вам под силу задавать тон региональным федерациям. От вашей активности зависит вся антидопинговая работа в региональных федерациях и в целом по стране, вы должны полностью взаимодействовать с министерством спорта и обращаться к нам в случае возникновения сложностей и проблем, мы всегда открыты и доступны для взаимодействия", - заключил Байслутанов, отметив, что если федерации не будут проводить антидопинговую работу должным образом, то у Министерства спорта России есть полномочия по приостановлению действия государственной аккредитации.