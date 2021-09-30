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КХЛ

Назаров стал главным тренером хоккейного клуба "Сочи"

На этом посту он сменил Евгения Ставровского
Главный тренер хоккейного клуба "Сочи" Андрей Назаров Юрий Смитюк/ТАСС
Описание
Главный тренер хоккейного клуба "Сочи" Андрей Назаров
© Юрий Смитюк/ТАСС

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Андрей Назаров возглавил клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Сочи", сменив на посту главного тренера команды Евгения Ставровского. Об этом сообщает пресс-служба "Сочи".

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"Сочи" в 13 стартовых матчах регулярного чемпионата КХЛ набрал восемь очков, одержав лишь три победы. Сочинский клуб занимает последнее, 12-е место в турнирной таблице Западной конференции.

Назарову 47 лет, свою тренерскую карьеру он начал в 2007 году. В России он тренировал челябинский "Трактор", подольский "Витязь", череповецкую "Северсталь", петербургский СКА и нижнекамский "Нефтехимик". Назаров также тренировал украинский клуб "Донбасс", казахстанский "Барыс" и сборные Украины и Казахстана.

Ставровскому 48 лет, он возглавлял "Сочи" с октября 2020 года, его контракт был рассчитан до конца сезона-2021/22. До этого Ставровский работал тренером в "Северстали", а также в клубе Молодежной хоккейной лиги "Алмаз" из Череповца.

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