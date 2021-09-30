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Чемпионат мира по волейболу в России

Место проведения ЧМ по волейболу в Екатеринбурге будет капитально отремонтировано

Губернатор Свердловской области сообщил, что также обновят инфраструктуру гостевого маршрута

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 сентября. /ТАСС/. Дворец игровых видов спорта (ДИВС) в Екатеринбурге, который станет местом проведения чемпионат мира (ЧМ) по волейболу 2022 года, будет капитально отремонтирован. Об этом сообщил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

"В Екатеринбурге местом проведения FIVB-2022 станет Дворец игровых видов спорта. К этому времени мы капитально отремонтируем сам ДИВС и обновим всю инфраструктуру на гостевом маршруте - от Кольцово до центра Екатеринбурга", - написал он в Instagram.

В Екатеринбург приедут сборные Италии, Канады, Турции и Китая.

Чемпионат мира пройдет с 26 августа по 11 сентября 2022 года, турнир примут десять российских городов: Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Ярославль, Казань, Уфа, Екатеринбург, Красноярск, Новосибирск и Кемерово.

Теги
Куйвашев, Евгений ВладимировичСвердловская областьЧемпионат мира по волейболу в России
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