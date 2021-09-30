"Спартак" пропустил на 12-й секунде в матче Лиги Европы против "Наполи"

ТАСС, 30 сентября. Московский "Спартак" пропустил на 12-й секунде в гостевом матче второго тура группового этапа футбольной Лиги Европы против итальянского "Наполи". Встреча проходит в Неаполе.
«Наполи» сотворил один из самых быстрых голов в Лиге Европы— Матч ТВ (@MatchTV) September 30, 2021
Первая же атака стала успешной для хозяев. Вот это еврокубки pic.twitter.com/9C0IWBleKF
Мяч забыл забит после ошибки голкипера красно-белых Александра Максименко. Автором гола стал полузащитник Элиф Элмас.
Самым быстрым голом в истории Лиги Европы является мяч Яна Сикоры из чешского "Слована" в ворота азербайджанского "Карабаха" в сезоне-2016/17, который был забит на 11-й секунде.