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Лига Европы

"Спартак" пропустил на 12-й секунде в матче Лиги Европы против "Наполи"

Автором гола стал полузащитник Элиф Элмас
Футболисты "Спартака" Сергей Фадеичев/ТАСС
Описание
Футболисты "Спартака"
© Сергей Фадеичев/ТАСС

ТАСС, 30 сентября. Московский "Спартак" пропустил на 12-й секунде в гостевом матче второго тура группового этапа футбольной Лиги Европы против итальянского "Наполи". Встреча проходит в Неаполе.

Мяч забыл забит после ошибки голкипера красно-белых Александра Максименко. Автором гола стал полузащитник Элиф Элмас.

Самым быстрым голом в истории Лиги Европы является мяч Яна Сикоры из чешского "Слована" в ворота азербайджанского "Карабаха" в сезоне-2016/17, который был забит на 11-й секунде.

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