Биатлонистки Миронова и Нигматуллина напрямую попадут на Кубок мира

ТАСС, 30 сентября. Светлана Миронова и Ульяна Нигматуллина (Кайшева) напрямую попадут в состав сборной России на стартовые этапы Кубка мира по биатлону. Об этом заявил президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров, комментарий которого приводит пресс-служба организации.

Старший тренер женской сборной России Михаил Шашилов ранее сообщил ТАСС, что не планирует включать Нигматуллину в состав без отбора. В прошедшем сезоне Миронова стала лучшей среди россиянок в общем зачете Кубка мира, заняв 19-е место, Нигматуллина расположилась на 20-й строчке.

"Сегодня мы еще раз послушали мнение старших тренеров, и в итоге правление СБР несколько скорректировало рекомендации тренерского совета, принятые во время летнего чемпионата России в Тюмени. Если не случится форс-мажора, напрямую на Кубок мира поедут те, кто входил в топ-20 прошлогоднего мирового рейтинга, это Светлана Миронова и Ульяна Нигматуллина. Три спортсменки отберутся по решению тренеров и еще одна - по результатам контрольных тренировок", - сказал Майгуров.

"Также, прислушавшись к мнению старшего тренера, правление согласилось с тем, чтобы четырех участниц Кубка IBU выбрать тренерским решением, а еще двоих - по контрольным тренировкам. Напомню, что тренерский совет проголосовал за схему "2+4". Эту корректировку я считаю важной, во-первых, потому что коллегиальное мнение тренеров, которые работали с командой с мая, более объективно, чем результаты пары отдельных стартов. А во-вторых, уже сегодня нам нужно думать о будущем, о следующем олимпийском цикле. История показывает, что на отборочных соревнованиях опытный спортсмен, как правило, обыгрывает молодежь за счет более точной подводки, но совсем не факт, что его результаты потом пойдут вверх", - добавил глава СБР.

Нигматуллиной 27 лет, в прошлом сезоне она дважды побеждала на этапах Кубка мира в составе эстафетных команд. 27-летняя Миронова в сезоне-2019/20 завоевала бронзу в спринте на этапе в австрийском Хохфильцене.

Старт Кубка мира сезона-2021/22 запланирован на 27 ноября.