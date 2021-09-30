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Чемпионат мира по волейболу в России

В Международной федерации волейбола нацелены провести в России лучший чемпионат мира

Турнир пройдет в 2022 году, в четверг в Москве прошла церемония жеребьевки соревнования
Генеральный директор Международной федерации волейбола Фабио Азеведо Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Генеральный директор Международной федерации волейбола Фабио Азеведо
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Международная федерация волейбола (FIVB) ожидает, что мужской чемпионат мира 2022 года в России станет лучшим в истории. Об этом журналистам заявил генеральный директор FIVB Фабио Азеведо после жеребьевки первого группового раунда турнира.

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Жеребьевка прошла в четверг в Москве. Российская команда откроет турнир матчем со сборной Туниса 26 августа, встреча пройдет в Санкт-Петербурге. После она сыграет с командами Сербии и Пуэрто-Рико.

"Все мы видели, насколько прекрасно прошла церемония жеребьевки. Была проделана огромная работа, и все было организованно очень хорошо, - сказал Азеведо. - Мы все ожидаем, что в 2022 году пройдет блестящий чемпионат мира".

"У нас очень большие ожидания, мы все счастливы работать с организационным комитетом и надеемся, что нам удастся провести лучший в истории чемпионат мира. Такова наша цель", - подчеркнул он.

Гендиректор международной федерации выразил надежду, что пандемия коронавируса не помешает проведению турнира и матчи будут сыграны при полных трибунах.

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