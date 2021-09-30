"Спартак" победил итальянский "Наполи" в матче Лиги Европы

На 12-й секунде счет открыл полузащитник хозяев Элиф Элмас. Быстрее в истории турнира забивал лишь Ян Сикора из чешского "Слована" в сезоне-2016/17 в матче против азербайджанского "Карабаха" (11-я секунда). Еще один мяч у неаполитанцев забил Виктор Осимхен (90+4). В составе "Спартака" отличились Квинси Промес (55, 90) и Михаил Игнатов (80). На 29-й минуте прямую красную карточку получил защитник "Наполи" Мариу Руй. На 82-й минуте за вторую желтую карточку был удален с поля защитник "Спартака" Максимилиано Кофрие.

На пятой компенсированной минуте первого тайма после падения Промеса в штрафной главный арбитр словак Иван Кружляк назначил пенальти в ворота "Наполи", но после просмотра видеоповтора изменил решение. Перед просмотром произошла потасовка с участием нападающего "Спартака" Александра Соболева и защитника хозяев Калиду Кулибали. Ко второму тайму было добавлено шесть минут, но команды провели на поле около 10 минут, так как помощь оказывали испытывавшему боль после столкновения вратарю "Спартака" Александру Максименко.

"Наполи", который возглавляет бывший тренер петербургского "Зенита" Лучано Спаллетти, выиграл все шесть матчей в чемпионате Италии и возглавляет турнирную таблицу. "Спартак" в чемпионате России располагается на восьмом месте, набрав 13 очков в девяти турах. "Спартак" прервал пятиматчевую серию без побед в еврокубках. Красно-белые победили итальянский клуб впервые с 1989 года, когда столичная команда обыграла в Кубке УЕФА "Аталанту" (2:0).

В другом матче группы С английский "Лестер" проиграл в гостях польской "Легии" со счетом 0:1. По итогам двух туров "Спартак", проигравший в первом туре дома "Легии" (0:1), набрал 3 очка и занимает второе место в таблице квартета. Лидирует "Легия" (6 очков), третьим идет "Наполи" (1), четвертым - "Лестер" (1). В следующем туре "Спартак" 20 октября примет "Лестер", "Наполи" на следующий день сыграет дома с "Легией".