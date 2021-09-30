Россия поднялась на девятое место в таблице коэффициентов УЕФА после победы "Спартака"

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Победа "Спартака" в матче Лиги Европы над итальянским "Наполи" позволила России подняться на девятое место в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

"Спартак" выиграл во втором туре группового этапа Лиги Европы в Неаполе со счетом 3:2, что принесло России два очка и 0,4 зачетных балла. С учетом поражения "Рейнджерс" от чешской "Спарты" это позволило России с 31,682 балла подняться на девятое место. У Шотландии коэффициент составляет 31,300.

Шотландцы могут вернуть себе девятое место, если "Селтик" в четверг обыграет в Лиге Европы дома немецкий "Байер", а "Локомотив" не наберет очков в матче с "Лацио".

Как формируется таблица коэффициентов УЕФА

Таблица коэффициентов УЕФА определяет количество клубов, делегируемое странами для выступления в еврокубках. Со следующего сезона в зачет не будут идти баллы, набранные в сезоне-2017/18 (у России - 12,600); учитываться будут только показатели сезонов 2018/19 (7,583), 2019/20 (4,666), 2020/21 (4,333), 2021/22 (на данный момент - 2,100) и 2022/23.

Сезонный коэффициент определяется путем сложения очков, набранных клубами в Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге конференций, и деления суммы на количество представляющих страну команд. Общий рейтинг - это сумма коэффициентов последних пяти сезонов. За победу в матче квалификационных раундов дается одно очко, за ничью - 0,5 очка. За победу в игре основного этапа страна получает два очка, за ничью - одно очко.

За выход команды в групповую стадию Лиги чемпионов и за попадание в 1/8 финала турнира начисляются четыре бонусных очка. За выход клуба в четвертьфинал, полуфинал и финал Лиги чемпионов или Лиги Европы страна получает по одному очку. В расчет берутся только сыгранные матчи, технические поражения не учитываются. Встречи, завершившиеся серией послематчевых пенальти, рассчитываются в соответствии с тем результатом, который был зафиксирован по итогам дополнительного времени.