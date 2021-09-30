Россия поднялась на девятое место в таблице коэффициентов УЕФА после победы "Спартака"

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Победа "Спартака" в матче Лиги Европы над итальянским "Наполи" позволила России подняться на девятое место в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
"Спартак" выиграл во втором туре группового этапа Лиги Европы в Неаполе со счетом 3:2, что принесло России два очка и 0,4 зачетных балла. С учетом поражения "Рейнджерс" от чешской "Спарты" это позволило России с 31,682 балла подняться на девятое место. У Шотландии коэффициент составляет 31,300.
Шотландцы могут вернуть себе девятое место, если "Селтик" в четверг обыграет в Лиге Европы дома немецкий "Байер", а "Локомотив" не наберет очков в матче с "Лацио".
Как формируется таблица коэффициентов УЕФА
Таблица коэффициентов УЕФА определяет количество клубов, делегируемое странами для выступления в еврокубках. Со следующего сезона в зачет не будут идти баллы, набранные в сезоне-2017/18 (у России - 12,600); учитываться будут только показатели сезонов 2018/19 (7,583), 2019/20 (4,666), 2020/21 (4,333), 2021/22 (на данный момент - 2,100) и 2022/23.
Сезонный коэффициент определяется путем сложения очков, набранных клубами в Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге конференций, и деления суммы на количество представляющих страну команд. Общий рейтинг - это сумма коэффициентов последних пяти сезонов. За победу в матче квалификационных раундов дается одно очко, за ничью - 0,5 очка. За победу в игре основного этапа страна получает два очка, за ничью - одно очко.
За выход команды в групповую стадию Лиги чемпионов и за попадание в 1/8 финала турнира начисляются четыре бонусных очка. За выход клуба в четвертьфинал, полуфинал и финал Лиги чемпионов или Лиги Европы страна получает по одному очку. В расчет берутся только сыгранные матчи, технические поражения не учитываются. Встречи, завершившиеся серией послематчевых пенальти, рассчитываются в соответствии с тем результатом, который был зафиксирован по итогам дополнительного времени.
|№
|Страна
|Суммарный коэффициент
|Клубы (стартовало/осталось)
|1
|Англия
|90,069
|7/7
|2
|Испания
|82,284
|7/7
|3
|Италия
|65,616
|7/7
|4
|Германия
|63,641
|7/7
|5
|Франция
|45,915
|6/6
|6
|Португалия
|44,882
|6/6
|7
|Нидерланды
|36,100
|5/5
|8
|Австрия
|32,850
|5/4
|9
|Россия
|31,682
|5/3
|10
|Шотландия
|31,300
|5/2