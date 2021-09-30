Вратарь "Динамо" Еременко отметил, что не думал о рекорде клуба по количеству побед

МЫТИЩИ /Московская область/, 30 сентября. /ТАСС/. Вратарь московского "Динамо" Александр Еременко заявил, что не думал о клубном рекорде по количеству побед в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с командой "Куньлунь Ред Стар". Об этом Еременко рассказал журналистам.

В четверг "Динамо" в гостях обыграло китайский "Куньлунь" со счетом 5:3. 41-летний Еременко выиграл 251-й матч в составе бело-голубых и установил новый клубный рекорд. Предыдущее достижение принадлежало Владимиру Мышкину, одержавшему в составе московского клуба 250 побед.

"Честно говоря, даже не думал о рекорде, - отметил Еременко. - Самое главное, что победили и идем дальше. К первому периоду мы, возможно, были чуть-чуть не готовы, "Куньлунь" сразу полетел в атаку. Наверное, есть небольшая тенденция, но мы стараемся исправить игру в первых периодах, тренерский штаб об этом постоянно говорит".

"Наверное, в моментах с первым и третьим голом я мог сыграть лучше. Хорошо, что выиграли игру и все встало на свои места", - добавил вратарь "Динамо".

С начала сезона тренером вратарей бело-голубых является швед Магнус Веннстрём. "Ни разу в карьере не пересекался с иностранным тренером вратарей. Есть некоторые моменты, которые я у него подчеркнул. Вообще он позитивный, всегда улыбается, это придает сил", - заключил Еременко.

"Динамо" занимает первое место в турнирной таблице Западной конференции, после 11 игр у бело-голубых 20 очков. В следующем матче "Динамо" в пятницу примет "Барыс" из Нур-Султана.