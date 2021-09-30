Бодниева: ряд лидеров сборной России по гандболу вернется в декабре к чемпионату мира

НОВОГОРСК /Московская область/. /ТАСС/. Некоторые лидеры женской сборной России по гандболу, выступавшие на Олимпиаде в Токио, вернутся в национальную команду к чемпионату мира в декабре. Об этом журналистам рассказала главный тренер команды Людмила Бодниева.

На Олимпийских играх сборная России завоевала серебряные медали. В текущем сборе команды перед квалификационными матчами чемпионата Европы принимает участие обновленный состав, игрокам олимпийской команды была предоставлена пауза в выступлениях за сборную России. Анна Вяхирева после Олимпиады сообщила, что планирует отправиться в декретный отпуск.

"С некоторыми из игроков я говорила, они присоединятся к декабрьскому чемпионату мира. Ане Вяхиревой предоставлен заслуженный обговоренный отпуск, к которому все отнеслись положительно. Когда она возобновит карьеру, мы это увидим", - сказала Бодниева.

Главный тренер отметила, что ее штаб еще не определился с тем, кто будет работать в команде в качестве психолога. "Мы не определились с выбором специалиста, работаем в этом направлении. Последние Олимпийские игры показали, что команда в нем, возможно, нуждается", - отметил он.

Женский чемпионат мира в Испании пройдет в начале декабря. До этого национальная команда проведет матчи квалификации Евро-2022 с командами Швейцарии (6 октября в Москве) и Литвы (9 октября в Клайпеде).