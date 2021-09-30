Витория заявил, что победа "Спартака" над "Наполи" посвящена получившему травму Понсе

ТАСС, 30 сентября. Футбольный клуб "Спартак" посвящает победу над итальянским "Наполи" нападающему Эсекьелю Понсе, который получил травму и был заменен в конце первого тайма. Об этом на онлайн-конференции рассказал главный тренер красно-белых Руй Витория.

В четверг "Спартак" на выезде обыграл "Наполи" со счетом 3:2 в матче второго тура группового этапа Лиги Европы. Понсе получил травму в добавленное к первому тайму время, его заменил нападающий Александр Соболев.

"Мы не знаем характер травмы у Понсе, - сказал Витория. - Может быть, проблема будет серьезней, чем мы представляли. Эта победа для него и для тех болельщиков, которые пришли на стадион поддержать нас. Люди, которые здесь были, действительно нам помогли. Спасибо болельщикам!"

В другом матче группы С английский "Лестер" проиграл в гостях польской "Легии" со счетом 0:1. По итогам двух туров "Спартак", проигравший в первом туре дома "Легии" (0:1), набрал 3 очка и занимает второе место в таблице квартета. Лидирует "Легия" (6 очков), третьим идет "Наполи" (1), четвертым - "Лестер" (1). В следующем туре "Спартак" 20 октября примет "Лестер", "Наполи" на следующий день сыграет дома с "Легией".