Дасаев: победа над "Наполи" показала, что в "Спартаке" вырисовывается коллектив

МОСКВА, 30 сентября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Футболисты "Спартака" в матче Лиги Европы с итальянским "Наполи" проявили лучшие качества, было хорошее взаимодействие на поле. Такое мнение ТАСС высказал вице-чемпион Европы, двукратный чемпион СССР в составе "Спартака" Ринат Дасаев.

В четверг "Спартак" со счетом 3:2 одержал волевую победу в Неаполе во втором туре группового этапа Лиги Европы.

"Я всегда верил в "Спартак", тем более молодые ребята выходят, они показали хороший футбол. Да, после первого гола была тревога, но потом команда начала хорошо играть, забили три мяча, - сказал Дасаев. - В конце, конечно, пропустили второй гол, но самое главное, что выиграли. Вот что значит, когда команде дают спокойно играть, зрители ее поддерживают, команде нужна просто поддержка".

В первом тайме "Наполи" остался в меньшинстве, Мариу Руй был удален после грубого нарушения против Виктора Мозеса. "Удаление на игру "Наполи" повлияло, команда вдесятером отошла назад, играла от обороны, ярких атак у нее не было, но это не унижает достоинств "Спартака". "Спартак" победил за счет того, что начала проходить комбинационная игра, атаки были довольно быстрые. Плюс вырисовывается коллектив, и наши ребята, и легионеры хорошо себя показали", - подчеркнул он.

Голкипер "Спартака" Александр Максименко пропустил мяч на 12-й секунде. "В первом голе, возможно, его ошибка - он неудачно принял мяч, который от груди отскочил. Выходил-то вратарь правильно, надо было как-то поймать этот мяч. В игре все бывает, без ошибок футбола нет, поэтому я желаю, чтобы он без ошибок провел хорошо все игры и в нашем чемпионате, и на международном уровне", - отметил Дасаев.