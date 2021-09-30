"Монреаль" сможет проводить матчи регулярного чемпионата НХЛ при полных трибунах

ОТТАВА, 30 сентября. /ТАСС/. Канадская команда Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Монреаль" сможет проводить матчи регулярного чемпионата при полных трибунах. Соответствующее решение приняли в четверг власти провинции Квебек.

Согласно постановлению, все стадионы этого региона Канады могут полностью заполняться зрителями с 8 октября. Таким образом, на домашних играх "Монреаля" в сезоне НХЛ 2021/22 смогут присутствовать до 21 302 зрителей. Первая игра против "Нью-Йорк /Рейнджерс" запланирована на 17 октября.

Последнюю домашнюю предсезонную игру НХЛ "Монреаль" проведет 7 октября против "Оттавы". Ее смогут посетить не более 7,5 тыс. зрителей. Вход на стадион, согласно текущим правилам провинции Квебек, доступен только полностью вакцинированным от нового коронавируса гражданам.