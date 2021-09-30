ЦСКА проиграл итальянскому "Милану" на старте баскетбольной Евролиги

ТАСС, 30 сентября. Баскетбольный ЦСКА уступил на выезде итальянскому "Милану" со счетом 74:84 в первом матче регулярного чемпионата Евролиги.

Самыми результативными игроками встречи стали Шевон Шилдс и Серхио Родригес из "Милана", на их счету по 17 очков. В составе ЦСКА больше всех очков набрал Иффе Лундберг (13).

Эта победа стала для "Милана" девятой в противостоянии с ЦСКА, московский клуб побеждал итальянцев 13 раз. Главным тренером "Милана" является бывший тренер армейцев Этторе Мессина, под руководством которого команда дважды (2006, 2008) выиграла Евролигу.

В следующем матче ЦСКА сыграет 8 октября в гостях с действующим победителем турнира, турецким клубом "Анадолу Эфес", "Милан" встретится в тот же день с испанской "Басконией".

ЦСКА является восьмикратным победителем Евролиги. В текущем розыгрыше принимают участие также казанский УНИКС и петербургский "Зенит", которые в пятницу сыграют друг против друга.