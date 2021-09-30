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Лига Европы

"Локомотив" уступил итальянскому "Лацио" в матче Лиги Европы

Железнодорожники уступили в Риме со счетом 0:2
Федор Смолов (в центре) EPA-EFE/RICCARDO ANTIMIANI
Описание
Федор Смолов (в центре)
© EPA-EFE/RICCARDO ANTIMIANI

ТАСС, 1 октября. Московский футбольный клуб "Локомотив" со счетом 0:2 уступил итальянскому "Лацио" в матче второго тура группового этапа Лиги Европы. Встреча прошла на Олимпийском стадионе в Риме.

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Мячи забили Тома Башич (13-я минута) и Патрисио Габаррон (38).

"Локомотив" и "Лацио" встречались в 1999 году в рамках полуфинала Кубка обладателей кубков, оба матча завершились вничью (1:1 в Москве и 0:0 в Риме), итальянский клуб вышел в финал турнира за счет гостевого гола и впоследствии стал обладателем трофея. "Лацио" с 11 очками после шести туров занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Италии. "Локомотив" с 17 очками после девяти матчей располагается на третьей позиции в таблице чемпионата России.

"Локомотив" не может одержать победу в еврокубках на протяжении 13 матчей, последний раз железнодорожники сумели победить в матче Лиги чемпионов против немецкого "Байера" (2:1) в 2019 году.

В другом матче группы Е французский "Марсель" дома сыграл вничью с турецким "Галатасараем" (0:0). В таблице лидирует "Галатасарай" (4 очка), далее идут "Лацио" (3), "Марсель" (2) и "Локомотив" (1). В третьем туре "Локомотив" дома сыграет с "Галатасараем" 21 октября, "Лацио" в этот же день примет "Марсель".

Лига Европы-2021/22. Группа Е
МестоКомандаИВНПМО
1Галатасарай21101-04
2Лацио21012-13
3Марсель20201-12
4Локомотив20111-31

 

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